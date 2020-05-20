У Києві зняли на відео гейзер посеред дороги. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n138508-u-kyievi-znyaly-na-video-geyzer-posered-dorogy.html

Ракурс

У Києві стався прорив тепломережі, внаслідок чого проїжджу частину вулиці Леваневського залило водою.

Наслідки аварії зняли на відео автомобілісти, які в той момент проїжджали у Солом’янському районі. Ролик з’явився сьогодні на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

Унаслідок якихось чергових випробувань прорвало трубу і утворився гейзер. Краще об’їхати, — йдеться в дописі.

Користувачі соцмережі не забарилися з коментарями, жартівливо нагадавши, що влада Києва вранці пообіцяла відкрити столичні фонтани.

Як відомо, весняно-літній період кияни частенько переживають без гарячої води через традиційні гідравлічні випробування тепломереж. Цьогоріч у Києві почали вимикати гаряче водопостачання з 12 травня, черговий етап відключення гарячої води відбувся вчора.