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Ракурс
У Києві зняли на відео гейзер посеред дороги. Фото: Ліга

У Києві зняли на відео гейзер посеред дороги

20 тра 2020, 16:58
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У Києві стався прорив тепломережі, внаслідок чого проїжджу частину вулиці Леваневського залило водою.

Наслідки аварії зняли на відео автомобілісти, які в той момент проїжджали у Солом’янському районі. Ролик з’явився сьогодні на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

Унаслідок якихось чергових випробувань прорвало трубу і утворився гейзер. Краще об’їхати, — йдеться в дописі.

Користувачі соцмережі не забарилися з коментарями, жартівливо нагадавши, що влада Києва вранці пообіцяла відкрити столичні фонтани.



Як відомо, весняно-літній період кияни частенько переживають без гарячої води через традиційні гідравлічні випробування тепломереж. Цьогоріч у Києві почали вимикати гаряче водопостачання з 12 травня, черговий етап відключення гарячої води відбувся вчора.

Джерело: Ракурс


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