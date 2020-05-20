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В Киеве сняли на видео гейзер посреди дороги. Фото: Лига
В Киеве сняли на видео гейзер посреди дорогиhttps://racurs.ua/n138508-v-kieve-snyali-na-video-geyzer-posredi-dorogi.htmlРакурс
В Киеве произошел прорыв теплосети, в результате чего проезжую часть улицы Леваневского залило водой.
Последствия аварии сняли на видео автомобилисты, которые в тот момент проезжали в Соломенском районе. Ролик появился сегодня на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
Вследствие каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Лучше объехать, — говорится в посте.
Пользователи соцсети уже прокомментировали ЧП, шутливо напомнив, что власти Киева утром пообещали открыть столичные фонтаны.
Как известно, весенне-летний период киевляне часто переживают без горячей воды из-за традиционных гидравлических испытаний теплосетей. В этом году в Киеве начали отключать горячее водоснабжение с 12 мая.