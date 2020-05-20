Виталий Кличко

https://racurs.ua/n138507-ermak-i-klichko-podelili-kiev-nardep-leros-prokommentiroval-segodnyashnie-slova-zelenskogo.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, и мэр Киева Виталий Кличко, якобы поделили районы столицы в вопросе кадровых назначений.

Народный депутат Гео Лерос заявил об этом в своем Фейсбуке, комментируя сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заверил, что Ермак не формирует кадровую политику.

По словам Лерос, о договоренности между Кличко и Ермаком свидетельствуют последние назначения глав РГА.

По моей информации, там где глава РГА Ермака, зам будет от Кличко, и наоборот, — отметил Лерос.

Впрочем, по словам Лерос, в момент Кличко передумал назначать на должность в Печерской администрации Наталья Кондрашова.

Но Ермак своих людей назначит при любой погоде, даже подсунув президенту указ с нарушением законодательства, — отметил Лерос.

По словам депутата, он направил запрос в Офис президента о предоставлении документов, на основании которых была назначена Кондрашова.

Напомним, Лерос в марте обнародовал видеозаписи, якобы свидетельствующих о причастности брата Андрея Ермака Дениса Ермака к торговле государственными должностями.