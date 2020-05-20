Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n138507-iermak-ta-klychko-podilyly-kyyiv-nardep-leros-prokomentuvav-sogodnishni-slova-zelenskogo.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, та мер Києва Віталій Кличко, нібито поділили райони столиці в питанні кадрових призначень.

Народний депутат Гео Лерос заявив про це у своєму Фейсбуці, коментуючи сьогоднішню заяву президента України Володимира Зеленського, котрий запевнив, що Єрмак не формує кадрову політику.

За словами Лероса, про домовленість між Кличком та Єрмаком свідчать останні призначення голів РДА.

За моєю інформацією, там де глава РДА Єрмака, зам буде від Кличка, і навпаки, — зазначив Лерос.

Втім, за словами Лероса, в останній момент Кличко передумав призначати на посаду у Печерській адміністрації Наталію Кондрашову.

Але Єрмак своїх людей призначить при будь-якій погоді, навіть підсунувши президенту указ з порушенням законодавства, — зазначив Лерос.

За словами депутат, він направив запит до Офісу президента щодо надання документів, на підставі яких була призначена Кондрашова.

Нагадаємо, Лерос у березні оприлюднив відеозаписи, котрі нібито свідчать про причетність брата Андрія Єрмака Дениса Єрмака до торгівлі державними посадами.