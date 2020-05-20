Мер Черкас відповів на критику Зеленського. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n138506-na-miscevyh-vyborah-vam-tut-nemaie-chogo-lovyty-mer-cherkas-ne-zabaryvsya-z-vidpoviddu.html

Ракурс

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, якого президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві назвав бандитом, відповів на ці слова голови держави.

Бондаренко заявив, що кримінальні провадження проти нього, про які згадував президент, були відкриті через його політичну діяльність, зокрема і через те, що Зеленський став президентом. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Мер Черкас у своєму звернені заявив, що попри критику Зеленського він піклувався про мешканців міста, які страждали через карантинні обмеження, і робив усе правильно.

Скільки б ви мені «привітів» не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити, хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми на вас тут чекаємо, пане президенте, — додав Бондаренко.





Як писав «Ракурс», Зеленський обізвав міського голову Черкас Анатолія Бондаренка бандитом, проти якого відкрито 19 кримінальних проваджень. Раніше між президентом і міським головою Черкас відбувся конфлікт через передчасний вихід обласного центру із коронавірусного карантину.