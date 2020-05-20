Мэр Черкасс ответил на критику Зеленского. Фото: Politeka

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Ракурс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве назвал бандитом, ответил на эти слова главы государства.

Бондаренко заявил, что уголовные производства против него, о которых упоминал президент, были открыты из-за его политической деятельности, в том числе и из-за того, что Зеленский стал президентом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Мэр Черкасс в своем обращении заявил, что, несмотря на критику Зеленского, он заботился о жителях города, которые страдали из-за карантина, и делал все правильно.

Сколько бы вы мне «приветов» не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент, — добавил Бондаренко.





Как писал «Ракурс», Зеленский обозвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, против которого открыто 19 уголовных производств. Ранее между президентом и мэром Черкасс произошел конфликт из-за преждевременного выхода областного центра из коронавирусного карантина.