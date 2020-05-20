Стул Зеленского с ручным подогревом: перед пресс-конференцией кресло президента обдули феном (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138505-stul-zelenskogo-s-ruchnym-podogrevom-pered-press-konferenciey-kreslo-prezidenta-obduli-fenom.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня давал пресс-конференцию на открытом воздухе возле Мариинского дворца. Но незадолго до начала мероприятия произошло забавное событие. Стул, на котором должен был сидеть президент во время пресс-конференции, пред выносом на улицу прогревали феном.
Этот процесс был снят на камеру одним журналистом и видео вскоре появилось в сети.
На видео человек в маске и феном в руках прогревает стул Зеленского.
Пользователи соцсетей поспешили прокомментировать видеоролик.
Следует уточнить, что незадолго до начала пресс-конференции прошел небольшой дождь и стул мог попросту намокнуть.
Как ранее писал «Ракурс», не все журналисты смогли попасть на сегодняшнюю пресс-конференцию Зеленского. Офис президента отказал некоторым СМИ в аккредитации на встречу с главой державы.