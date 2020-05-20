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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Рубрика

Стул Зеленского с ручным подогревом: перед пресс-конференцией кресло президента обдули феном (ВИДЕО)

20 мая 2020, 16:15
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня давал пресс-конференцию на открытом воздухе возле Мариинского дворца. Но незадолго до начала мероприятия произошло забавное событие. Стул, на котором должен был сидеть президент во время пресс-конференции, пред выносом на улицу прогревали феном.

Этот процесс был снят на камеру одним журналистом и видео вскоре появилось в сети.

На видео человек в маске и феном в руках прогревает стул Зеленского.

Пользователи соцсетей поспешили прокомментировать видеоролик.

Скриншот комментариев в Facebook



Следует уточнить, что незадолго до начала пресс-конференции прошел небольшой дождь и стул мог попросту намокнуть.

Как ранее писал «Ракурс», не все журналисты смогли попасть на сегодняшнюю пресс-конференцию Зеленского. Офис президента отказал некоторым СМИ в аккредитации на встречу с главой державы.

Источник: Ракурс


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