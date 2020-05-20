Владимир Зеленский. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n138505-stul-zelenskogo-s-ruchnym-podogrevom-pered-press-konferenciey-kreslo-prezidenta-obduli-fenom.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня давал пресс-конференцию на открытом воздухе возле Мариинского дворца. Но незадолго до начала мероприятия произошло забавное событие. Стул, на котором должен был сидеть президент во время пресс-конференции, пред выносом на улицу прогревали феном.

Этот процесс был снят на камеру одним журналистом и видео вскоре появилось в сети.

На видео человек в маске и феном в руках прогревает стул Зеленского.

Пользователи соцсетей поспешили прокомментировать видеоролик.

Следует уточнить, что незадолго до начала пресс-конференции прошел небольшой дождь и стул мог попросту намокнуть.

Как ранее писал «Ракурс», не все журналисты смогли попасть на сегодняшнюю пресс-конференцию Зеленского. Офис президента отказал некоторым СМИ в аккредитации на встречу с главой державы.