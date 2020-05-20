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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: Рубрика

Стілець Зеленського з ручним підігрівом: перед прес-конференцією крісло президента обдули феном (ВІДЕО)

20 тра 2020, 16:15
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні давав прес-конференцію на відкритому повітрі біля Маріїнського палацу. Але незадовго до початку заходу відбулася кумедна подія. Стілець, на якому повинен був сидіти президент під час прес-конференції, перед тим, як винести на вулицю, прогрівали феном.

Цей процес був знятий на камеру одним журналістом і відео незабаром з’явилося у мережі.

На відео чоловік у масці і феном у руках прогріває стілець Зеленського.

Користувачі соцмереж поспішили прокоментувати відеоролик.

Скріншот коментарів у Facebook



Слід уточнити, що незадовго до початку прес-конференції пройшов невеликий дощ і стілець міг просто намокнути.

Як раніше писав «Ракурс», не всі журналісти змогли потрапити на сьогоднішню прес-конференцію Зеленського. Офіс президента відмовив деяким ЗМІ в акредитації на зустріч із главою держави.

Джерело: Ракурс


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