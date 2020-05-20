Володимир Зеленський. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n138505-stilec-zelenskogo-z-ruchnym-pidigrivom-pered-pres-konferenciieu-krislo-prezydenta-obduly-fenom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні давав прес-конференцію на відкритому повітрі біля Маріїнського палацу. Але незадовго до початку заходу відбулася кумедна подія. Стілець, на якому повинен був сидіти президент під час прес-конференції, перед тим, як винести на вулицю, прогрівали феном.

Цей процес був знятий на камеру одним журналістом і відео незабаром з’явилося у мережі.

На відео чоловік у масці і феном у руках прогріває стілець Зеленського.

Користувачі соцмереж поспішили прокоментувати відеоролик.

Слід уточнити, що незадовго до початку прес-конференції пройшов невеликий дощ і стілець міг просто намокнути.

Як раніше писав «Ракурс», не всі журналісти змогли потрапити на сьогоднішню прес-конференцію Зеленського. Офіс президента відмовив деяким ЗМІ в акредитації на зустріч із главою держави.