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Реформа децентрализации. Фото: Донецкая ОДА

Реформа децентрализации: Кабмин утвердил перспективные планы уже 21 области (ФОТО, КАРТА)

20 мая 2020, 17:09
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы еще четырех областей.

На заседании 20 мая правительство утвердило планы Сумской и Ровненской областей, а также Днепропетровской и Киевской, но последние две — с доработкой. Всего в Украине уже у 21 области есть перспективные планы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отметил, что в ближайшем времени будут подготовлены документы по оставшимся трем областям, а также оккупированному Крыму. Это нужно для того, чтобы реформа децентрализации была успешной.

Реформа децентрализации. Графика: Кабмин

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook добавил, что в перспективном плане формирования территориальных общин в Днепропетровской области теперь Первомайская объединенная община переименована в Чкаловскую.



Шмыгаль добавил, что перспективные планы открывают новые возможности для развития, восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций в областях.

Напомним, ранее Кабмин утвердил перспективные планы еще пяти областей.


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