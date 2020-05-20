Реформа децентрализации: Кабмин утвердил перспективные планы уже 21 области (ФОТО, КАРТА)https://racurs.ua/n138509-reforma-decentralizacii-kabmin-utverdil-perspektivnye-plany-uje-21-oblasti-foto-karta.htmlРакурс
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы еще четырех областей.
На заседании 20 мая правительство утвердило планы Сумской и Ровненской областей, а также Днепропетровской и Киевской, но последние две — с доработкой. Всего в Украине уже у 21 области есть перспективные планы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отметил, что в ближайшем времени будут подготовлены документы по оставшимся трем областям, а также оккупированному Крыму. Это нужно для того, чтобы реформа децентрализации была успешной.
Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook добавил, что в перспективном плане формирования территориальных общин в Днепропетровской области теперь Первомайская объединенная община переименована в Чкаловскую.
Шмыгаль добавил, что перспективные планы открывают новые возможности для развития, восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций в областях.
Напомним, ранее Кабмин утвердил перспективные планы еще пяти областей.