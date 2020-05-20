Реформа децентрализации. Фото: Донецкая ОДА

https://racurs.ua/n138509-reforma-decentralizacii-kabmin-utverdil-perspektivnye-plany-uje-21-oblasti-foto-karta.html

Ракурс

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы еще четырех областей.

На заседании 20 мая правительство утвердило планы Сумской и Ровненской областей, а также Днепропетровской и Киевской, но последние две — с доработкой. Всего в Украине уже у 21 области есть перспективные планы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отметил, что в ближайшем времени будут подготовлены документы по оставшимся трем областям, а также оккупированному Крыму. Это нужно для того, чтобы реформа децентрализации была успешной.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook добавил, что в перспективном плане формирования территориальных общин в Днепропетровской области теперь Первомайская объединенная община переименована в Чкаловскую.

Шмыгаль добавил, что перспективные планы открывают новые возможности для развития, восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций в областях.

Напомним, ранее Кабмин утвердил перспективные планы еще пяти областей.