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Ракурс
В Украине продолжается реформа децентрализации, фото: «Википедия»

Админцентры территориальных общин теперь будет определять Кабмин: вступили в силу изменения в законодательство

14 мая 2020, 11:27
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Правительство получило полномочия определять административные центры территориальных общин.

Сегодня вступил в силу опубликованный вчера в официальном издании «Голос Украины» закон «О внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине».

Нововведения предусматривают, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет правительство. После этого соответствующие решения Кабмина подают в Центризбирком, который принимает решение о назначении первых местных выборов в таких общинах.

Первые местные выборы в общинах, административные центры и территории которых утвердил Кабмин, должны состояться одновременно с очередными местными выборами в Украине 2020 года.



Этот закон Верховная Рада приняла во время внеочередного заседания 16 апреля голосами 264 народных избранников. 8 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, вчера правительство утвердило перспективные планы пяти областей — Волынской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской.

Источник: Ракурс


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