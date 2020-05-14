Нардеп Поляков пожаловался в суд на Разумкова и Гетманцева. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138159-nardep-polyakov-pojalovalsya-v-sud-na-razumkova-i-getmanceva-iz-za-antikolomoyskogo-zakona.html

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«Антиколомойский» закон, который делает невозможной отмену национализации банков в Украине, приняли на внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая. Однако уже сегодня в Окружной административный суд Киева поступил иск от внефракционного народного депутата Антона Полякова, который недоволен принятием этого законопроекта.

Поляков подал иск на главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также на главу комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Поляков считает, что Разумков неправильно провел внеочередное пленарное заседание Рады, во время которого нардепы голосовали за принятие «антиколомойского» закона в первом чтении. По мнению депутата, глава парламента на том заседании нарушил регламент Рады.

Что касается Гетманцева, то внефракционный нардеп утверждает, что тот нарушил регламент Рады «О комитетах Верховной Рады Украины» во время заседания комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта. Поляков утверждает, что глава комитета не захотел рассматривать предложения, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицей.

Напомним, Поляков сразу после голосования за банковский закон во втором чтении подал Разумкову проект постановления Рады, в котором просит отменить голосование парламента по банковскому закону № 2571-д.