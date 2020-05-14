Нардеп Поляков поскаржився до суду на Разумкова і Гетьманцева. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138159-nardep-polyakov-poskarjyvsya-do-sudu-na-razumkova-i-getmanceva-cherez-antykolomoyskyy-zakon.html

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«Антиколомойський» закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, ухвалили на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня. Проте вже сьогодні до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від позафракційного народного депутата Антона Полякова, який незадоволений прийняттям цього законопроекту.

Поляков подав позов на голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, а також на голову комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Про це повідомляє «Судова влада України».

Поляков вважає, що Разумков неправильно провів позачергове пленарне засідання Ради, під час якого нардепи голосували за прийняття «антиколомойського» закону в першому читанні. На думку депутата, глава парламенту на тому засіданні порушив регламент Ради.

Що стосується Гетьманцева, то позафракційний нардеп стверджує, що той порушив регламент Ради «Про комітети Верховної Ради України» під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 30 березня. Поляков стверджує, що глава комітету не захотів розглядати пропозиції, які були внесені народними депутатами Олександром Дубінським і Ігорем Палицею.

Нагадаємо, Поляков одразу після голосування за банківський закон у другому читанні подав Разумкову проект постанови Ради, у якому просить скасувати голосування парламенту за банківський закон № 2571-д.