В Україні триває реформа децентралізації, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138160-admincentry-terytorialnyh-gromad-teper-vyznachatyme-kabmin-nabuly-chynnosti-zminy-do-zakonodavstva.html

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Уряд отримав повноваження визначати адміністративні центри територіальних громад.

Сьогодні набув чинності опублікований вчора в офіційному виданні «Голос України» закон «Про внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Нововведення передбачають, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює уряд. Після цього відповідні рішення Кабміну подають до Центрвиборчкому, який ухвалює рішення про призначення перших місцевих виборів у таких громадах.

Перші місцеві вибори у громадах, адміністративні центри та території яких затвердив Кабмін, мають відбутися одночасно з черговими місцевими виборами в Україні 2020 року.

Цей закон Верховна Рада ухвалила під час позачергового засідання 16 квітня голосами 264 народних обранців. 8 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора уряд затвердив перспективні плани п’яти областей — Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Закарпатської та Чернігівської.