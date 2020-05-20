Транш от МВФ ожидает Кабмин: стало известно, когда и сколько

Украина вскоре может получить транш от МВФ, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n138510-transh-ot-mvf-kabmin-planiruet-poluchit-uje-v-mae-dokument.html

Ракурс

Кабмин ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 1,9 млрд долл. США уже в мае.

Всего в рамках 18-месячной программы «Стенд-бай» должны поступить 5 млрд долл. США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который также опубликовал соответствующие документы.

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина об одобрении новой программы сотрудничества с МВФ отмечается, что все средства от первого транша будут направлены на покрытие дефицита госбюджета.

Также в Кабмине отмечают, что продолжение сотрудничества с МВФ положительно повлияет на переговорный процесс по привлечению финансов от Всемирного банка, Европейской комиссии и других международных организаций.

В правительстве отмечают, что Украина для преодоления последствий спада экономики и введения необходимых для борьбы с коронавирусом мер требует внешней финансовой поддержки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке Киева объяснил, почему Украина до сих пор не получила деньги от МВФ.