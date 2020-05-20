Памятник Жукову в Харькове облили краской, фото: 057.ua

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В Харькове за двое суток дважды облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, установленный в Немышлянском районе города.

Первый раз памятник облили краской около 19 мая, сегодня около 1.10 новый случай заметили патрульные, сообщает издание 057.ua.

Оба раза была использована краска красного цвета.

Отмечается, что в первый раз краски хватило преимущественно на верхнюю часть памятника, также следы краски остались на мостовой рядом с памятником.

Во время второго инцидента использовалось значительно большее количество краски — ее хватило как на верхнюю, так и на нижнюю часть памятника, в том числе и с обратной стороны.

В результате коммунальщики были вновь вынуждены начать отмывание этого памятника. Как правило, соответствующие работы продолжаются один день.

Полицейские на месте инцидента обнаружили разбитую стеклянную банку с остатками краски, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Причастные к этому событию лица устанавливаются.

Напомним, в начале июня в Харькове активисты повалили памятник Жукову и установили на его месте украинский флаг. Однако уже в июле памятник восстановили.