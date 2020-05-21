Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ураган наделал беды в Индии.

Смертоносный ураган «Амфан» налетел на Индию и Бангладеш: города разрушены, а десятки людей погибли (ФОТО, ВИДЕО)

21 мая 2020, 16:15
999

Ураган «Амфан», который является самым мощным за последние 20 лет в Бенгальском заливе, пронесся по Индии и Бангладеш.

Жертвами циклона стали по меньшей мере 22 человека. Стихия разрушила город Калькутта, где проживают 14 млн человек. Ураганный ветер, скорость которого при порывах достигала 180 км/час., разрушил множество зданий, а сильный ливень затопил улицы. Метеорологи утверждают, что уровень местных рек поднимется на 5 м и приведет к наводнениям. Об этом 21 мая сообщает русская служба BBC.

Тысячи деревьев были вырваны с корнем, многие районы остались без электричества и связи. Ураган разрушил тысячи домов на территории двух стран. Власти Индии уже заявили, что циклон принес стране больше горя, чем пандемия коронавируса.

Ураган в Индии. Фото: cnn.com

Ураган в Индии. Фото: cnn.com

Ураган в Индии. Фото: cnn.com

Ураган в Индии. Фото: cnn.com

На территории Индии и Бангладеш эвакуировали более 3 млн человек. Сначала люди не хотели уходить из домов, так как боялись заразиться COVID-19 во временных укрытиях.

Метеорологи утверждают, что «Амфан» стал самым мощным с 1999 года штормом, сформировавшимся в Бенгальском заливе. Сейчас он уже заметно ослаб, но все же является угрозой.



Напомним, на прошлой неделе мощный тайфун «Амбо» бушевал на Филиппинах. Порывы ветра во время первого шторма достигали 150−180 км/час.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров