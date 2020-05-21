Ураган наделал беды в Индии.

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Ураган «Амфан», который является самым мощным за последние 20 лет в Бенгальском заливе, пронесся по Индии и Бангладеш.

Жертвами циклона стали по меньшей мере 22 человека. Стихия разрушила город Калькутта, где проживают 14 млн человек. Ураганный ветер, скорость которого при порывах достигала 180 км/час., разрушил множество зданий, а сильный ливень затопил улицы. Метеорологи утверждают, что уровень местных рек поднимется на 5 м и приведет к наводнениям. Об этом 21 мая сообщает русская служба BBC.

Тысячи деревьев были вырваны с корнем, многие районы остались без электричества и связи. Ураган разрушил тысячи домов на территории двух стран. Власти Индии уже заявили, что циклон принес стране больше горя, чем пандемия коронавируса.

На территории Индии и Бангладеш эвакуировали более 3 млн человек. Сначала люди не хотели уходить из домов, так как боялись заразиться COVID-19 во временных укрытиях.

Метеорологи утверждают, что «Амфан» стал самым мощным с 1999 года штормом, сформировавшимся в Бенгальском заливе. Сейчас он уже заметно ослаб, но все же является угрозой.

Напомним, на прошлой неделе мощный тайфун «Амбо» бушевал на Филиппинах. Порывы ветра во время первого шторма достигали 150−180 км/час.