Последствия обстрела боевиков, фото: Андрей Цаплиенко

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Ракурс

На Луганщине взрыв, который сегодня изувечил грузовик ВСУ и привел к гибели одного украинского военнослужащего и ранению еще пяти, произошел в четыре часа утра.

Одной из версий причин этого инцидента является установление боевиками на пути транспортного средства противотанковой мины ТМ-62м, по другой версии — к взрыву привел обстрел. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он отмечает, что в пользу версии об обстреле свидетельствуют обнаруженные на месте инцидента ямки и осколки от мины калибра 120-мм.

В то же время, отмечает Цаплиенко, неподалеку от этого места вчера в результате подрыва на мине погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов.

Журналист также напомнил, что главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник вчера объявил Украине «ультиматум», в котором обвинил Киев в якобы разрушении критической инфраструктуры на временно оккупированных территориях и пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» в Луганской области.

Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп, — отметил Цаплиенко.

Напомним, вчера примерно в 21.30 Губанов и еще трое бойцов батальона «Луганск-1» получили тяжелые осколочные ранения в результате детонации взрывного устройства.