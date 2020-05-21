Наслідки обстрілу бойовиків, фото: Андрій Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n138565-pidryv-vantajivky-z-viyskovymy-na-donbasi-staly-vidomi-detali-foto.html

Ракурс

На Луганщині вибух, який сьогодні понівечив вантажівку ЗСУ та призвів до загибелі одного українського військовослужбовця та поранення ще п’ятьох, стався о четвертій годині ранку.

Однією з версій причин цього інциденту є встановлення бойовиками на шляху транспортного засобу протитанкової міни ТМ-62м, за іншою версією — до вибуху призвів обстріл. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначає, що на користь версії про обстріл свідчать виявлені на місці інциденту ямки та осколки від міни калібру 120-мм.

Водночас, зазначає Цаплієнко, неподалік від цього місця вчора внаслідок підриву на міні загинув командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов.

Журналіст також нагадав, що ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник вчора оголосив Україні «ультиматум», в якому звинуватив Київ у нібито руйнуванні критичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та пригрозив «відсунути лінію зіткнення» в Луганській області.

Зрозуміло, на повномасштабний наступ у окупантів зараз немає сил. Але, натомість, вони абсолютно спроможні розгорнути проти нас війну диверсійних груп, — зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, вчора приблизно о 21.30 Губанов та ще троє бійців батальйону «Луганськ-1» отримали тяжкі осколкові поранення внаслідок детонації вибухового пристрою.