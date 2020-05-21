Обстріли на Донбасі тривають, фото: «Вчасно»

https://racurs.ua/ua/n138556-boyovyky-vluchyly-minou-u-vantajivku-ukrayinskyh-viyskovyh-zagynuv-viyskovoslujbovec.html

Ракурс

На Донбасі обстріли, здійснювані російсько-терористичними військами із забороненого мінськими домовленостями озброєння, продовжують забирати життя українських військовослужбовців.

Бойовики сьогодні міною калібру 120 мм влучили у вантажівку українських військових. Один український захисник загинув, ще одного було поранено. Ще четверо військових отримали бойові травмування. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували, їм надана необхідна медична допомога.

Зазначається, що інцидент стався у Луганській області. Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь з наявного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, від отриманих вчора в районі селища Трьохізбенка у Луганській області осколкових поранень помер командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов. Також були тяжко поранені троє військових з цього батальйону.