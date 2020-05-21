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Ракурс
Обстрелы на Донбассе продолжаются, фото: «Вчасно»

Боевики попали миной в грузовик украинских военных: погиб военнослужащий

21 мая 2020, 14:22
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На Донбассе обстрелы, осуществляемые российско-террористическими войсками из запрещенного минскими договоренности вооружения, продолжают уносить жизни украинских военнослужащих.

Боевики сегодня миной калибра 120 мм попали в грузовик украинских военных. Один украинский защитник погиб, еще один был ранен. Еще четверо военных получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Пострадавших военнослужащих госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.



Отмечается, что инцидент произошел в Луганской области. Украинские военнослужащие открыли огонь из имеющегося вооружения. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, от полученных вчера в районе поселка Трехизбенка в Луганской области осколочных ранений скончался командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов. Также были тяжело ранены трое военных из этого батальона.

Источник: Ракурс


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