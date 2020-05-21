День вышиванки в Антарктиде: ученые посвятили поздравления погибшему коллеге, скриншот видео

https://racurs.ua/n138555-pozdravlenie-s-dnem-vyshivanki-na-ukrainskoy-stancii-v-antarktide-posvyatili-pogibshemu-kollege.html

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День вышиванки празднуют сегодня украинцы всего мира. Не исключение и украинская научная станция «Академик Вернадский», что в Антарктиде.

Ко Дню вышиванки ее сотрудники записали видеообращение. В нем каждый из сотрудников миссии читает по несколько строк из стихотворения Дмитрия Павлычко «Два кольори».

Обращение полярники посвятили памяти Василия Омеляновича, повара экспедиции, который в начале мая совершил самоубийство в Антарктиде. Об этом сотрудники «Академик Вернадский» написали в конце видео.

Команда 25-й украинской антарктической экспедиции направляет свои поздравления всей Украине ко Дню вышиванки. Где бы вы ни были, стоит помнить, что мы — украинцы, имеем замечательные традиции, — отмечается в видео.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский подарил вышиванки мировым лидерам. Президент и первая леди Украины Елена Зеленская отправили в подарок коллегам в мире традиционную украинскую вышитую одежду.