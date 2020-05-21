Зеленский одарил Трампа и Макрона вышиванками, фото — Офис президента

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Владимир Зеленский подарил вышиванки мировым лидерам. Сегодня президент и первая леди Украины отправили в подарок коллегам в мире традиционную украинскую вышитую одежду.

Эти подарки от Зеленских получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

Пресс-служба Банковой сообщила, что первые лица ведущих государств мира получили «вышиванки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры».

Напомним, что 21 мая в Украине — День вышиванки —праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа.

Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности, — написали президент и первая леди Елена Зеленская в сопроводительном письме.





Всемирный день вышиванки проводится ежегодно в третий четверг мая. Каждый желающий может приобщиться к празднику, одев вышиванку на работу, в университет, школу или детсадик.

Идею акции «Всемирный день вышиванки» в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. А толчком к реализации идеи и празднованию стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студенты.