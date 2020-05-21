Эпидемия коронавируса: количество случаев COVID-19 в мире превысило 5 млн

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Институт Джона Хопкинса

https://racurs.ua/n138530-epidemiya-koronavirusa-kolichestvo-sluchaev-covid-19-v-mire-prevysilo-5-mln.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в мире зафиксировали уже в более чем 5 млн случаев.

Умерли более 329 тыс. инфицированных, вылечились более 2 млн больных. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который публикует глобальную статистику по этому заболеванию.

В настоящее время в мире официально болеют коронавирусом более 2,7 млн человек, из них почти 46 тыс. находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Больше всего случаев коронавируса в мире в настоящее время обнаружили в США — почти 1,6 млн, из них почти 95 тыс. человек умерли.

Второе место в этом печальном рейтинге занимает Россия, где COVID-19 зафиксировали у почти 309 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. умерли.

Третье место сейчас у Бразилии, где зафиксированы более 293 тыс. случаев болезни, почти 19 тыс. инфицированных умерли.

Бывший эпицентр этого заболевания — Китай, теперь уже на 13-й строчке в мире по количеству официально обнаруженных случаев COVID-19 — почти 83 тыс., из них более 4,6 тыс. завершились летальным исходом.

Украина в настоящее время на 32-й строчке среди стран мира по количеству официально выявленных случаев коронавирусной болезни — более 19 тыс.

Напомним, в Верховной Раде фракция «Батькивщина» пошла на самоизоляцию после того, как у одного из ее депутатов обнаружили COVID-19.