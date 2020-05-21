Епідемія коронавірусу: кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 5 млн

У світі триває пандемія коронавірусу, фото: Інститут Джона Хопкінса

https://racurs.ua/ua/n138530-epidemiya-koronavirusu-kilkist-vypadkiv-covid-19-u-sviti-perevyschyla-5-mln.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у світі зафіксували вже у понад 5 млн випадків.

Померли понад 329 тис. інфікованих, вилікувалися понад 2 млн хворих. Про це свідчать дані сайту Worldometers, який публікує глобальну статистику щодо цього захворювання.

Наразі у світі офіційно хворіють на коронавірус понад 2,7 млн осіб, з них майже 46 тис. перебувають у важкому чи критичному стані.

Найбільше випадків коронавірусу у світі наразі виявлено у США — майже 1,6 млн, з них майже 95 тис. осіб померли.

Другу сходинку у цьому сумному рейтингу посідає Росія, де COVID-19 зафіксували у майже 309 тис. людей, з яких майже 3 тис. померли.

Третє місце наразі у Бразилії, де зафіксовано понад 293 тис. випадків хвороби, майже 19 тис. інфікованих померли.

Колишній епіцентр цього захворювання — Китай, тепер вже на 13-й сходинці у світі за кількістю офіційно виявлених випадків COVID-19 — майже 83 тис., з них понад 4,6 тис. завершилися летальним результатом.

Україна наразі на 32-й сходинці серед країн світу за кількістю офіційно виявлених випадків коронавірусної хвороби — понад 19 тис.

Нагадаємо, у Верховній Раді фракція «Батьківщина» пішла на самоізоляцію після того, як в одного з її депутатів виявили COVID-19.