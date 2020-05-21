Учені запропонували нову теорію щодо виникнення життя на Землі

https://racurs.ua/ua/n138529-kosmichni-promeni-mogly-sformuvaty-jyttya-na-zemli-ucheni.html

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Життя на Землі могло сформуватися під впливом космічних променів.

Такого висновку дійшли американські вчені зі Стендфордського університету, повідомляє прес-служба вишу.

На Землі життя сформувалося із здатних до самокопіювання молекул, котрі в процесі своєї тривалої еволюції сформували такі складні структури як РНК та ДНК, котрі тепер лежать в основі живих організмів на нашій планеті.

На думку вчених, ці молекули повільно еволюціонували з простої речовини в живі форми під постійним потоком енергійних частинок з космосу і ця взаємодія вплинула на їхню структуру.

Річ у тім, що характерною особливістю органічних молекул є хіральність — здатність об'єкта мати своє дзеркальне відбиття, не тотожне оригіналу.

У кожній великій біомолекулі — амінокислотах, ДНК чи РНК — життя завжди використовує тільки один із двох взаємовиключних варіантів. Якщо молекулу замінити її дзеркальною копією, то біологічна система, до складу якої вона входила, з великою ймовірністю почне функціонувати зі збоями або взагалі припинить функціонувати.

Вперше цю особливість помітив ще Луї Пастер у 1848 році. З того часу вчені сперечалися про те, чи була вона наслідком просто випадковості чи результатом якогось зовнішнього впливу.

Ми припускаємо, що ця біологічна особливість, яку ми спостерігаємо зараз на Землі, обумовлена еволюцією в умовах магнітно-поляризованого випромінювання, де крихітна різниця в швидкості мутації, можливо, сприяла еволюції життя, заснованої на ДНК, а не її дзеркальному відображенню, — зазначають американські учені.

На рівні землі більшість космічних променів існують лише як частинки, відомі як мюони. Ці частинки магнітно-поляризовані, тобто, в середньому, мають однакову магнітну орієнтацію.

Гіпотеза дослідників полягає в тому, що на початку життя на Землі це постійне і послідовне випромінювання по-різному впливало на еволюцію двох дзеркальних життєвих форм, допомагаючи одній зрештою отримати перевагу над іншою. Ці крихітні відмінності в швидкості мутації були б найбільш істотними, коли життя лише починалося, а молекули, що за нього відповідають, були дуже простими та крихкими.

За цих обставин, невеликий, але стійкий вплив космічних променів міг призвести до того, що життя має лише один хіральний варіант біологічних молекул.

Це трохи схоже на колесо рулетки, в якому існує невелика перевага червоних комірок над чорними, — зазначають дослідники. — Пограйте в кілька ігор і ви цього не помітите. Але якщо грати з цим колесом рулетки протягом багатьох років, то ті, хто звично робить ставку на червоне, отримуватимуть прибуток, а ті, хто робить ставку на чорне, зрештою все програють.

Нагадаємо, американські вчені вважають, що життя на Землі могло сформуватися не в океанах, а у ставках.