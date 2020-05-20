21 мая праздник. Фото: Большой Киев

https://racurs.ua/n138525-zavtra-den-vyshivanki.html

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21 мая в этом году в Украине отмечается День вышиванки, его празднуют в третий четверг этого месяца. Цель праздника — сохранить и популяризировать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

В этот день все желающие как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу. Начало празднику 14 лет назад положила студентка из Черновцов Леся Воронюк. Она предложила друзьям выбрать день, когда все студенты будут приходить на лекции в вышиванках. Инициативу подхватили преподаватели, жители города, и очень скоро она распространилась по всей Украине.

В этот день каждый украинец может надеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу, подчеркнув свою причастность к украинской культурной традиции. Также по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей в День вышиванки проводятся концерты, марши вышиванок, конкурсы, вечеринки, ярмарки. Однако из-за карантина в этом году ничего такого происходить не будет.

Также 21 мая отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 20 декабря 2002 года.

В это день ООН призывает мир признать важность сохранения и развития культурного наследия, в том числе путем содействия укреплению внутренней политики в областях сохранения, стимулирования и развития различных культур, в первую очередь наиболее уязвимых.

В православной церкви 21 мая чтут память святого Иоанна Богослова — одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломеи — дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Он стал свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни, став участником самых важных событий.

Иоанн Богослов считается покровителем писателей, редакторов и издателей, продавцов книг и людей, занятых в бумажной промышленности.