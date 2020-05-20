21 травня свято. Фото: Великий Київ

https://racurs.ua/ua/n138525-zavtra-den-vyshyvanky.html

Ракурс

21 травня цього року в Україні відзначається День вишиванки, його святкують у третій четвер місяця. Мета свята — зберегти і популяризувати споконвічні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу.

У цей день усі бажаючі як в Україні, так і за кордоном надягають на себе вишиванки і приходять у них на роботу або навчання. Початок святу 14 років тому поклала студентка з Чернівців Леся Воронюк. Вона запропонувала друзям вибрати день, коли всі студенти приходитимуть на лекції у вишиванках. Ініціативу підхопили викладачі, жителі міста, і дуже скоро вона поширилася по всій Україні.

Цього дня кожен українець може одягнути вишиванку і в ній піти на роботу або на навчання, підкресливши свою причетність до української культурної традиції. Також з ініціативи студентів, школярів, громадських і культурних діячів у День вишиванки проводяться концерти, марші вишиванок, конкурси, вечірки, ярмарки. Проте через карантин цього року нічого такого не відбуватиметься.

Також 21 травня відзначається Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН 20 грудня 2002 року.

У цей день ООН закликає світ визнати важливість збереження і розвитку культурної спадщини, зокрема шляхом сприяння зміцненню внутрішньої політики в областях збереження, стимулювання і розвитку різних культур, у першу чергу — найбільш вразливих.

У православній церкві 21 травня вшановують пам’ять святого Іоанна Богослова — одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Згідно з існуючим переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Соломії — дочки святого Йосифа обручника, і Зведея. Був покликаний Ісусом Христом одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати учнем. Він став свідком багатьох чудес Христа і брав безпосередню участь у його житті, ставши учасником найважливіших подій.

Іоанн Богослов вважається покровителем письменників, редакторів і видавців, продавців книг і людей, зайнятих в паперовій промисловості.