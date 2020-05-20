Єлизавета II посвятить у лицарі 100-річного британця. Фото: ВВС Русска служба

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100-річного ветерана Другої світової війни Тома Мура, який зібрав 33 млн фунтів стерлінгів (понад 40 млн дол.) на допомогу медикам, які борються з коронавірусом, нагородять однією з вищих державних нагород Великої Британії — його посвятять у лицарі.

Він уже отримав офіційне запрошення від королеви Єлизавети II. Сама королева вирішила посвятити британця в лицарі після того, як така пропозиція надійшла від прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Про це повідомляє Reuters.

Том Мур каже, що дуже радий отримати таку нагороду, він з нетерпінням чекає на аудієнцію у королеви. Чоловік також пожартував, що сподівається, що королева не буде дуже важко орудувати мечем, адже на той час він може стати «бідною, старою, змученою душею».

Як відомо, сама церемонія посвяти в лицарі полягає в тому, що королева торкається кінчиком меча обох плечей номінанта.

Відповідаючи на питання, що він скаже королеві, Мур сказав: «Будь-яка дискусія між мною і королевою повинна зберігатися в таємниці». Водночас 100-річний британець каже, що дуже збентежений тим фактом, що все це відбувається з ним.

Зазначимо, під час пандемії ветеран оголосив збір пожертв для британської Національної системи охорони здоров’я. Мур хотів зібрати лише тисячу фунтів стерлінгів, поступово пройшовши 100 кіл по саду за допомогою ходунків, але він швидко зібрав набагато більше, коли сюжет про акцію показали в ефірі BBC. Понад 800 тис. осіб, зокрема герцог Кембриджський, відгукнулися і зібрали майже 33 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 30 квітня Том Мур відсвяткував свій сотий день народження.