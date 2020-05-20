Елизавета II посвятит в рыцари 100-летнего британца. Фото: ВВС Русская служба

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100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал 33 млн фунтов стерлингов (более 40 млн долл.) на помощь медикам, которые борются с коронавирусом, наградят одной из высших государственных наград Великобритании — его посвятят в рыцари.

Он уже получил официальное приглашение от королевы Елизаветы II. Сама королева решила посвятить британца в рыцари после того, как такое предложение поступило от премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает Reuters.

Том Мур говорит, что очень рад получить такую награду, он с нетерпением ждет аудиенции у королевы. Мужчина также пошутил, что надеется, что королева не будет сильно тяжело орудовать мечом, ведь к тому времени он может стать «бедной, старой, измученной душой».

Как известно, сама церемония посвящения в рыцари заключается в том, что королева касается кончиком меча обоих плеч номинанта.

Отвечая на вопрос, что он скажет королеве, Мур сказал: «Любая дискуссия между мной и королевой должна храниться в тайне». При этом 100-летний британец говорит, что очень смущен тем фактом, что все это происходит с ним.

Отметим, во время пандемии ветеран объявил сбор пожертвований для британской Национальной системы здравоохранения. Мур хотел собрать всего тысячу фунтов стерлингов, постепенно пройдя 100 кругов по саду с помощью ходунков, но он быстро превзошел свою цель, когда сюжет об акции показали в эфире BBC. Больше 800 тыс. человек, в том числе герцог Кембриджский, откликнулись и собрали почти 33 млн фунтов стерлингов.

Напомним, 30 апреля Том Мур отметил свой сотый день рождения.