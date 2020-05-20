Прожиточный минимум. Фото: Слово і Діло

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Прожиточный минимум в Украине хотят изменить народные депутаты. Соответствующий законопроект готовят нардепы от фракции «Слуга народа».

Нардепы планируют внести в парламент законопроект об исчислении прожиточного минимума и установлении его физического смысла. Об этом 20 мая рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает «Укринформ».

Прожиточный минимум является себестоимостью жизни одного человека в семье, из этой суммы государство не может забирать налоги для того, чтобы потом вернуть их коммунальными субсидиями, — рассказала Третьякова.

По ее словам, уже собрано 20 подписей к законопроекту, его могут вынести на рассмотрение Рады уже на следующей неделе. Третьякова отметила, что в случае налогообложения прожиточного минимума его размер должен быть увеличен на 19,5% — именно такой налог взимается государством.

Отметим, сейчас общий прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2 тыс. 27 грн. При этом для детей до 6 лет этот показатель находится на уровне 1 тыс. 779 грн, для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 218, для взрослых — 2 тыс. 102 грн, а для пенсионеров — 1 тыс. 638 грн.

Напомним, ранее Кабмин одобрил законопроект о повышении суммы прожитого минимума. Принятие закона Верховной Радой позволит увеличить размер прожиточного минимума до 4 тыс. 200 грн в месяц.