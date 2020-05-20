Убийство Окуевой: стало известно имя предполагаемого организатора преступления

Убийство Окуевой. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n138522-ubiystvo-okuevoy-stalo-izvestno-imya-predpolagaemogo-organizatora-prestupleniya.html

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Убийство Амины Окуевой, ветерана Антитеррористической операции (АТО), расследуют сотрудники правоохранительных органов. Вчера прокуратура сообщила о подозрении в организации убийства Амины Окуевой гражданину России, уроженцу Чечни.

Сегодня СМИ сообщили, что предполагаемый организатор убийства — выходец из Чечни Салах Хумаидов. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в полиции.

Подозрение в совершении преступления ему объявили заочно, после чего объявили в розыск. По данным следствия, Хумаидов подыскивал исполнителей убийства среди украинцев, они же в дальнейшем расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева.

Решается вопрос об объявлении Хумаидова в международный розыск. Украинские правоохранители уже направили уведомление посольству Российской Федерации.

Гражданина РФ обвиняют по трем статьям (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в организации убийства, покушении на совершение преступления, а также умышленном убийстве.

Напомним, ранее в сети появилось интервью с человеком, который якобы получил заказ в 2014—2015 годах на убийство Амины Окуевой, ее мужа Адама Осмаева и нардепа Игоря Мосийчука.