Убийство Окуевой. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/n138408-ubiystvo-okuevoy-predpolagaemomu-organizatoru-prestupleniya-soobschili-o-podozrenii.html

Ракурс

Убийство Амины Окуевой, ветерана Антитеррористической операции (АТО), расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в организации убийства Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева гражданину России, уроженцу Чечни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Его обвиняют по трем статьям (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Гражданина РФ подозревают в организации убийства, покушении на совершение преступления, а также умышленном убийстве.

Прокуратура сообщает, что подозреваемый с целью совершения умышленного убийства Амины Окуевои и Адама Осмаева подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Гражданина РФ задержали в январе 2020 года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области. Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Как писал «Ракурс», в январе правоохранители задержали Андрея Кравченко. По мнению следователей, он входил в группу, которая могла организовать убийство Амины Окуевой.