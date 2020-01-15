Убийство Окуевой: полиция задержала еще одного подозреваемого, фото: Википедия

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Ракурс

Убийство Амины Окуевой, ветерана Антитеррористической операции (АТО), расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Полиция задержала еще одного подозреваемого из группировки, причастной к преступлению. Об этом сообщает «Следствие. Инфо «.

Андрей Кравченко — имя задержанного. По мнению следователей, он входил в группу, которая могла организовать убийство.

Николай Жукович, руководитель пресс-службы полиции Киевщины, что задержание связано с другим преступлением — убийством киевского предпринимателя в 2014 году. В полиции считают, что его совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой. Подробности правоохранитель не сообщил.

Кравченко — один из семи подозреваемых в процессах по убийствам Павла Зможного, директора компании Caparol, а также Павла Миленького, начальника отдела рекламы киевского метрополитена. Преступления совершены в 2016 году.

Ранее Арсен Аваков, глава МВД, заявил о задержании подозреваемых в убийстве Окуевой. Выяснилось, что ДНК одного из задержанных совпало с генетической структурой на оставленном оружии.

Артем Шевченко, пресс-секретарь ведомства, позже сообщил, что в 600 метрах от места расстрела убийцы сбросили редкое для Украины оружие. Экспертиза показала, стреляли из армейского автомата чешского производства.