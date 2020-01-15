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Убийство Окуевой: полиция задержала еще одного подозреваемого, фото: Википедия
Убийство Окуевой: полиция задержала еще одного подозреваемогоhttps://racurs.ua/n132080-ubiystvo-okuevoy-policiya-zaderjala-esche-odnogo-podozrevaemogo.htmlРакурс
Убийство Амины Окуевой, ветерана Антитеррористической операции (АТО), расследуют сотрудники правоохранительных органов.
Полиция задержала еще одного подозреваемого из группировки, причастной к преступлению. Об этом сообщает «Следствие. Инфо «.
Андрей Кравченко — имя задержанного. По мнению следователей, он входил в группу, которая могла организовать убийство.
Николай Жукович, руководитель пресс-службы полиции Киевщины, что задержание связано с другим преступлением — убийством киевского предпринимателя в 2014 году. В полиции считают, что его совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой. Подробности правоохранитель не сообщил.
Кравченко — один из семи подозреваемых в процессах по убийствам Павла Зможного, директора компании Caparol, а также Павла Миленького, начальника отдела рекламы киевского метрополитена. Преступления совершены в 2016 году.
Ранее Арсен Аваков, глава МВД, заявил о задержании подозреваемых в убийстве Окуевой. Выяснилось, что ДНК одного из задержанных совпало с генетической структурой на оставленном оружии.
Артем Шевченко, пресс-секретарь ведомства, позже сообщил, что в 600 метрах от места расстрела убийцы сбросили редкое для Украины оружие. Экспертиза показала, стреляли из армейского автомата чешского производства.
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