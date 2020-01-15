Вбивство Окуєвої: поліція затримала ще одного підозрюваного, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132080-vbyvstvo-okuievoyi-policiya-zatrymala-sche-odnogo-pidozruvanogo.html

Ракурс

Вбивство Аміни Окуєвої, ветерана Антитерористичної операції (АТО), розслідують співробітники правоохоронних органів.

Поліція затримала ще одного підозрюваного з угруповання, причетного до злочину. Про це повідомляє «Слідство. Інфо».

Андрій Кравченко — ім’я затриманого. На думку слідчих, він входив в групу, яка могла організувати вбивство.

Микола Жукович, очільник прес-служби поліції Київщини, розповів, що затримання пов’язано із іншим злочином — вбивством київського підприємця у 2014 році. В поліції вважають, що його вчинила група осіб, яка причетна до розстрілу Окуєвої. Подробиці правоохоронець не повідомив.

Кравченко — один із семи підозрюваних у провадженнях щодо вбивств Павла Зможного, директора компанії Caparol, а також Павла Миленького, начальника відділу реклами київського метрополітену. Це сталося у 2016 році.

Раніше Арсен Аваков, глава МВС, заявив про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. ДНК одного із затриманих збіглося з генетичною структурою на залишеній зброї.

Артем Шевченко, речник відомства, пізніше повідомив, що в 600 метрах від місця розстрілу вбивці скинули рідкісну для України зброю. Експертиза показала, стріляли з армійського автомата чеського виробництва.