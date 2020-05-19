Давид Арахамия. Фото: BWS

https://racurs.ua/n138407-arahamiya-ukazal-prichiny-perenosa-rassmotreniya-radoy-zakonoproekta-ob-igornom-biznese.html

Ракурс

Игорный бизнес в Украине запрещен, но уже есть законопроект, который легализирует азартные игры. Однако, рассмотрение данного законопроекта в парламенте было решено перенести.

Об этом сообщил во время брифинга, который состоялся перед началом пленарного заседания, глава фракции «Слуга народа» нардеп Давид Арахамия.

По словам Арахамии, на этой неделе парламент не будет рассматривать законопроект об игорном бизнесе из-за большого количества поправок, внесенных в документ депутатами.

Всего насчитывается около 3,5 тыс. поправок, которые должны проработать комитеты. Уже есть финальная версия законопроекта, которая согласована с президентом и авторами основных поправок. Но законопроект должен быть полностью проработанным перед вынесением в парламент.

Арахамия уточнил, что законопроект сохраняется в повестки дня Верховной Рады, но его рассмотрение перенесли.

Глава фракции «Слуга народа» добавил, что председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил сомнения, что законопроект вряд ли удастся рассмотреть быстро из-за большого количества поправок. Лишь после того, как комитет представит окончательную таблицу с правками, законопроект об игорном бизнесе будет вынесен на голосование в парламент.

Если же некоторые нардепы попытаются этот законопроект «терроризировать правками», то будет рассмотрен вопрос применения особой процедуры рассмотрения этого документа.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада еще 16 января предварительно одобрила закон о легализации азартных игр. За доработанный законопроект № 2285-д проголосовали 260 нардепов.