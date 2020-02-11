Игорный бизнес в Украине будет контролировать человек, которому доверяют на Банковой / Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/n133513-igornyy-biznes-v-ukraine-budet-kontrolirovat-chelovek-ot-ofisa-zelenskogo-smi-foto-video.html

Ракурс

Игорный бизнес в Украине может без конкурса возглавить гражданин Латвии Борис Баум, к которому в Офисе президента есть «доверие». Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Борис Баум до войны работал с российско-украинской группой VS Energy, входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, говорится в расследовании Bihus.Info.

Баум владел кипрской фирмой, связанной с российской лотереей, а на Банковой в Киеве появился после победы Зеленского на президентских выборах 2019 года с помощью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия.

Сейчас Баум является неформальным коммуникатором от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации.

Я его (Баума — ред.) знаю лично. Я в аренду снимал в коттеджном городке дом, и он через четыре дома жил со своими, — рассказал Давид Арахамия.

В Офисе президента журналистам подтвердили, что хотели бы видеть Бориса Баума главой нового государственного регулятора — Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, которая будет иметь безграничную власть над игорным бизнесом. Предлагается, что такую комиссию без конкурса изберет комитет Рады по финансам и налоговой политике и утвердит Кабмин.

По крайней мере, у нас есть к нему доверие. Мое мнение — это нормальная кандидатура… На конкурсе, без конкурса, и. о., затем конкурс… Без разницы. На самом деле главная задача сейчас — запустить процесс, — говорит заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Как ранее писал «Ракурс», советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что по состоянию на 25 декабря в Украине не осталось ни одного работающего игорного заведения.