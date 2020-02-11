Гральний бізнес в Україні контролюватиме людина від Банкової - ЗМІ / Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n133513-gralnyy-biznes-v-ukrayini-kontroluvatyme-ludyna-vid-ofisu-zelenskogo-zmi-foto-video.html

Ракурс

Гральний бізнес в Україні може без конкурсу очолити громадянин Латвії Борис Баум, до якого в Офісі президента «є довіра». Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Борис Баум до війни працював з російсько-українською групою VS Energy, входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Баум володів кіпрською фірмою, яку пов’язували з російською лотереєю, а на Банковій у Києві з’явився після перемоги Зеленського на президентських виборах 2019 року за допомогою глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Зараз Баум виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроект щодо його легалізації.

Я його (Баума — ред.) знаю особисто. Я в оренду знімав в коттеджному містечку будинок, і він через чотири будинки жив зі своїми, — розповів Давид Арахамія.

В Офісі президента журналістам підтвердили, що хотіли б бачити Бориса Баума на чолі нового державного регулятора — Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, який матиме безмежну владу над гральним бізнесом. Пропонується, що таку комісію без конкурсу обере комітет Ради з фінансів та податкової політики і затвердить Кабмін.

Принаймні, у нас є до нього довіра. Моя думка, що це нормальна кандидатура… На конкурсі, без конкурсу, в. о., потім конкурс… Без різниці. Насправді головне завдання зараз — запустити процес, — каже заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Як раніше писав «Ракурс», радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко заявив, що станом на 25 грудня в Україні не залишилося жодного працюючого грального закладу.