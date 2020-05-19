Давид Арахамія. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n138407-arahamiya-vkazav-prychyny-perenesennya-rozglyadu-radou-zakonoproektu-pro-gralnyy-biznes.html

Ракурс

Гральний бізнес в Україні заборонений, але вже є законопроект, який легалізує азартні ігри. Однак, розгляд даного законопроекту в парламенті було вирішено перенести.

Про це повідомив під час брифінгу, який відбувся перед початком пленарного засідання, глава фракції «Слуга народу» нардеп Давид Арахамія.

За словами Арахамії, цього тижня парламент не розглядатиме законопроект про гральний бізнес через велику кількість правок, внесених у документ депутатами.

Всього налічується близько 3,5 тис. правок, які повинні опрацювати комітети. Вже є фінальна версія законопроекту, яка узгоджена з президентом та авторами основних правок. Але законопроект необхідно повністю опрацювати перед винесенням до парламенту.

Арахамія уточнив, що законопроект зберігається у порядку денному Верховної Ради, але його розгляд перенесли.

Глава фракції «Слуга народу» додав, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив сумніви, що законопроект вдасться розглянути швидко через велику кількість правок. Лише після того, як комітет представить остаточну таблицю із правками, законопроект про гральний бізнес буде винесено на голосування у парламент.

Якщо ж деякі нардепи спробують цей законопроект «тероризувати правками», то буде розглянуто питання застосування особливої ​​процедури розгляду цього документа.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада ще 16 січня попередньо схвалила закон про легалізацію азартних ігор. За доопрацьований законопроект № 2285-д проголосували 260 нардепів.