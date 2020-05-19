Вбивство Окуєвої. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/ua/n138408-vbyvstvo-okuievoyi-ymovirnomu-organizatoru-zlochynu-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Вбивство Аміни Окуєвої, ветерана Антитерористичної операції (АТО), розслідують співробітники правоохоронних органів.

Прокуратура Київської області повідомила про підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва громадянину Росії, уродженцю Чечні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Його звинувачують за трьома статтями (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ст. 115) Кримінального кодексу України. Громадянина РФ підозрюють в організації вбивства, замаху на вчинення злочину, а також в умисному вбивстві.

Прокуратура повідомляє, що підозрюваний з метою здійснення умисного вбивства Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль. Громадянина РФ затримали в січні 2020 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області. Зараз тривають слідчі дії, проводяться заходи щодо затримання всіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Як писав «Ракурс», у січні правоохоронці затримали Андрія Кравченка. На думку слідчих, він входив до групи, яка могла організувати вбивство Аміни Окуєвої.