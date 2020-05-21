Зеленський обдарував Трампа і Макрона вишиванками, фото — Офіс президента

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Володимир Зеленський подарував вишиванки світовим лідерам. Сьогодні президент і перша леді України відправили у подарунок колегам у світі традиційні українські вишиті сорочки.

Ці подарунки від Зеленських отримали президенти та перші леді США, Франції, Канади, Польщі, Туреччини та інших країн.

Прес-служба Банкової повідомила, що перші особи провідних держав світу отримали «вишиванки, які несуть у собі частину української історії та культури».

Нагадаємо, що 21 травня в Україні — День вишиванки — свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.

Вишиванка — самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики, — написали президент і перша леді Олена Зеленська у супровідному листі.





Всесвітній день вишиванки проводиться щороку в третій четвер травня. Кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів.