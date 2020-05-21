Война на Донбассе и пенсии в ОРДЛО обошлись России в 30 млрд долларов — Кабмин

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Война на Донбассе и содержание оккупированных территорий обходится для России ежегодно в 5 млрд долл. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, за шесть лет войны Москва потратила на Донбасс 30 млрд долл.

По нашей информации, 1,3 млрд долл. Россия тратит в год на поддержание только бюджетов двух оккупированных территорий — на гражданские вещи, зарплаты, пенсии и т. д. И еще примерно, по разным оценкам, на войну порядка 3,7 млрд долл., — заявил Резников в интервью «Новостям Донбасса».

По его словам, в целом российская сторона ежегодно тратит порядка 5 млрд долл. на ОРДЛО.

За шесть лет это уже, соответственно, 30 млрд долл. США. Почему российские налогоплательщики должны недополучать свои пенсии, социальные выплаты, деньги, на которые должны строиться детские сады, школы и так далее?, — отметил вице-премьер Украины.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников, рассказывая о переговорах с представителями РФ, назвал Лаврова и Грызлова «очень умными людьми с успешными карьерами». Он также убежден, что до «умного человека можно достучаться».