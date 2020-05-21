Війна на Донбасі і пенсії в ОРДЛО обійшлися Росії у 30 млрд доларів — Кабмін

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Війна на Донбасі і утримання окупованих територій обходиться для Росії щорічно у 5 млрд дол. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, за шість років війни Москва витратила на Донбас 30 млрд дол.

За нашою інформацією, 1,3 млрд дол. Росія щорічно витрачає на підтримку лише бюджетів двох окупованих територій — на цивільні речі, зарплати, пенсії і т. д. І ще приблизно, за різними оцінками, на війну близько 3,7 млрд дол., — заявив Резніков в інтерв’ю «Новинам Донбасу».

За його словами, загалом російська сторона щорічно витрачає близько 5 млрд дол. на ОРДЛО.

За шість років це вже, відповідно, 30 млрд дол. США. Чому російські платники податків повинні недоотримувати свої пенсії, соціальні виплати, гроші, на які повинні будуватися дитячі сади, школи і так далі?, — зазначив віце-прем'єр України.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр України Олексій Резніков, розповідаючи про переговори з представниками РФ, назвав Лаврова і Гризлова «дуже розумними людьми з успішними кар'єрами». Він також переконаний, що до «розумної людини можна достукатися».