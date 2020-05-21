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Ракурс
У Зеленського привітали неіснуючого президента Канади. Фото: 112 Україна

Офіс Зеленського привітав із Днем вишиванки неіснуючого президента Канади

21 тра 2020, 13:41
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День вишиванки цього року святкується 21 травня. З самого ранку Офіс президента відзвітував, що подружжя Володимир і Олена Зеленські відправили у подарунок вишиванки президентам деяких країн.

Серед перерахованих осіб значився й президент Канади. Таке повідомлення було опубліковане на сайті президента і офіційних сторінках ОПУ в соцмережах.

Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн, — йшлося в повідомленні.

Проте в Канаді немає посади президента. Країну формально очолює королева Великої Британії Єлизавета ІІ, а в самій Канаді є її представник — генерал-губернатор Жюлі Пайєтт.

Найбільш популярний серед політиків Канади — прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його дружину дійсно неофіційно називають першою леді країни, тому, ймовірно, у Зеленського на увазі саме їхню пару, коли писали про «президента Канади».

Зазначимо, наразі в Офісі президента виправили помилку, помінявши слово «президенти» на «лідери».

Скріншот зі сторінки Офісу президента в Facebook



Скріншот зі сторінки Офісу президента в Facebook

Як повідомлялося, Володимир Зеленський подарував вишиванки світовим лідерам. Сьогодні президент і перша леді України відправили у подарунок колегам у світі традиційні українські вишиті сорочки.


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