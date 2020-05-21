В Україні триває запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу карантин, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/ua/n138552-vartist-karantynu-dlya-ukrayinskoyi-ekonomiky-nazvaly-eksperty.html

Ракурс

Карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, призвів до економічних втрат на суму 53,5 млрд дол. США.

Втім, в разі відсутності карантину українська економіка за так званого «чорного» сценарію втратила б 54 млрд дол., що становить третину ВВП нашої держави. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київською школою економіки (КШЕ), повідомляє видання «Громадське».

Таким чином, у фінансовому вираженні те, що зберегла Україна в результаті карантину, приблизно дорівнює потенційним втратам. Проте з етичної точки зору важливіше було зберегти людські життя, наголосив під час онлайн-презентації цього дослідження директор КШЕ, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

«Чорний» сценарій передбачає варіант максимальної смертності від коронавірусу, котра, за оцінками експертів, могла сягнути 120 тис. осіб.

У своїй оцінці потенційних втрат КШЕ використовувала показник під назвою «вартість статистичного життя». У США цей показник застосовують з 1993 року для оцінки витрат-вигод всіх важливих державних політик.

За розрахунками експертів, для України «вартість статистичного життя» складає в середньому 454 тис. дол., що в перерахунку на потенційну кількість можливих жертв коронавірусу й становитиме приблизно 54 млрд дол. США.

Дані щодо негативних наслідків карантину для економіки були взяті з математичних моделей та прогнозів уряду й МВФ.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні розповів, як відбуватиметься послаблення карантину в столиці.