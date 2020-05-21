Новини Донбасу: віце-прем’єр України назвав Лаврова і Гризлова розумними людьми, до яких можна достукатися

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Війна на Донбасі залишається ключовою темою для переговорів України і Росії у Мінську. Водночас віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков має намір «достукатися» до російської сторони.

Мені може не подобатися, що говорить мій контр-візаві, я можу з цим не погоджуватися, але я з ним починаю діалог, ми обмінюємося позиціями. Спочатку вони можуть бути контроверсійними, але поступово налагоджується діалог і далі, адже це ж дуже розумні люди… І Лавров (міністр закордонних справ Росії — ред.), і Гризлов (екс-голова Держдуми РФ — ред.) — це люди з успішною кар'єрою, які досягли вершин: один міністр закордонних справ, інший був спікером великого парламенту, тобто це серйозні люди. Вони розумні, а це означає, що, коли ти спілкуєшся з розумною людиною, ти можеш достукатися до нього, — розповів Резніков в інтерв’ю «Новинам Донбасу».

Разом з тим Резніков визнав наявність «своєї установки і своєї політики» у росіян на окупованому Донбасі.

По відношенню до окупованих територій, вони щось визнають, щось не визнають. Так, вони грають в гру, яка називається «ми посередники, а не учасники конфлікту», але ми ж розуміємо чому… Їхні публічні виступи — це, в першу чергу, спроба пояснити своєму суспільству, своїм людям, чому вони перебувають у цій позиції… Звичайно, в даному випадку винною представлена Україна, — зазначив віце-прем'єр.





Він упевнений, що російська сторона публічно не визнає контроль над Донбасом задля уникнення судових позовів до міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що за останні шість років Україна пішла вперед у своєму розвитку, а території Донбасу деградували під російським окупаційним режимом.