Новости Донбасса: вице-премьер Украины назвал Лаврова и Грызлова умными людьми, к которым можно достучаться

https://racurs.ua/n138551-vice-premer-ukrainy-lavrov-i-gryzlov-ochen-umnye-ludi-k-kotorym-mojno-dostuchatsya.html

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Война на Донбассе остается ключевой темой для переговоров Украины и России в Минске. В свою очередь, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников намерен «достучаться» до российской стороны.

Мне может не нравиться, что говорит мой контр-визави, я могу с этим не соглашаться, но я с ним начинаю диалог, мы обмениваемся позициями. Сначала они могут быть контроверсионными, но постепенно налаживается диалог и дальше, ведь это же очень умные люди… И Лавров (министр иностранных дел России — ред.), и Грызлов (экс-председатель Госдумы РФ — ред.) — это люди с успешной карьерой, достигшие вершин: один министр иностранных дел, другой был спикером большого парламента, то есть это серьезные люди. Они умны, а это значит, что, когда ты общаешься с умным человеком, ты можешь достучаться до него, — рассказал Резников в интервью «Новостям Донбасса».

Вместе с тем Резников признал наличие «своей установки и своей политики» у россиян на оккупированном Донбассе.

По отношению к оккупированным территориям, они что-то признают, что-то не признают. Да, они играют в игру, что называется «мы посредники, а не участники конфликта», а мы же понимаем почему… Их публичные выступления — это, в первую очередь, попытка объяснить своему обществу, своим людям, почему они находятся в этой позиции… Конечно, в данном случае виноватой представлена Украина, — отметил вице-премьер.





Он уверен, что российская сторона публично не признает контроль над Донбассом во избежание судебных разбирательств в международных инстанциях.

Напомним, ранее Резников заявил, что за последние шесть лет Украина ушла вперед в своем развитии, а территории Донбасса деградировали под российским оккупационным режимом.