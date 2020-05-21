Вырубка лесов в Украине: Верховный суд объяснил, что считать несущественным вредом, фото — Чернівці.Онлайн

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Вырубка леса в Украине стала предметом рассмотрения в Верховном суде. Фемида на примере дела о незаконной вырубке 30 сосен объяснила, в каком случае суд должен закрыть уголовное производство за это преступление.

В Кассационный уголовный суд в составе ВС поступила жалоба прокурора, который просил отменить судебные решения в отношении осужденного за вырубку 30 сосен. Это привело к ущерб государству на 16,8 тыс. грн. Производство и приговоры касались ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины, сообщает «Судебная власть».

В постановлении Верховного суда говорится, что в момент совершения инкриминируемого деяния в статье Уголовного кодекса речь шла об ответственности, причинившей существенный вред. В сентябре 2018 года в Раде приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов». В законе изменились некоторые нормы ст. 246.

В частности, в новой редакции закона существенным считается такой вред, который в 2 тыс. и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. С 1 января 2019 года деяние, в котором обвиняется лицо, перестало быть уголовно наказуемым, поскольку причиненный им вред не мог считаться существенным.

Однако в апелляционной инстанции приговор гражданину оставили без изменений, а производство не закрыли.

Этот вопрос исправил Кассационный уголовный суд в составе ВС. Он отменил обвинительный приговор и закрыл уголовное производство в отношении лица по ч. 1 ст. 246 УК Украины.

Напомним, что Рада в октябре 2019 года поддержала законопроект о запрете вырубки лесов на склонах Карпат.