Вирубка лісів в Україні: Верховний суд пояснив суть неістотної шкоди, фото — Чернівці.Онлайн

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Вирубка лісу в Україні стала предметом розгляду у Верховному суді. Феміда на прикладі справи про незаконну порубку 30 сосен пояснила, у якому випадку суд повинен закрити кримінальне провадження за цей злочин.

До Касаційного кримінального суду у складі ВС надійшла скарга прокурора, який просив скасувати судові рішення щодо засудженого за вирубку 30 сосен. Це спричинило шкоду державі на 16,8 тис. грн. Провадження і вироки стосувалися ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) КК України, повідомляє «Судова влада».

В постанові Верховного суду йдеться, що на час вчинення інкримінованого діяння в статті Кримінального кодексу йшлося про відповідальність, що заподіяла істотну шкоду. У вересні 2018 року в Раді ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». Він змінив норми ст. 246.

Зокрема, в новій редакції закону істотною вважається така шкода, яка у 2 тис. і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Отож, з 1 січня 2019 року діяння, в якому обвинувачується особа, перестало бути кримінально караним, бо заподіяна нею шкода не могла вважатися істотною.

Проте в апеляційній інстанції вирок громадянину залишили без змін, а провадження не закрили.

Цю ваду виправив Касаційний кримінальний суд у складі ВС. Він скасував обвинувальний вирок і закрив кримінальне провадження щодо особи за ч. 1 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, що Рада у жовтні 2019 року підтримала законопроект про заборону вирубки лісів на схилах Карпат.