Ослабление карантина в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Ракурс

Карантин в Украине продлили еще на месяц, но уже в ближайшие дни будут введены новые послабления. В Киеве с 23 мая заработает в обычном режиме общественный транспорт — автобусы, трамваи, троллейбусы.

Также с 23 мая откроются торговые заведения размером до 1 тыс. кв. метров и спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях. Об этом 21 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

Некоторые послабления запланированы и на 25 мая. В этот день в Киеве откроется метро, начнут работать промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки. Однако пока неизвестно, будут ли 25 мая открыты ТРЦ — это решение местные власти примут дополнительно после открытия метро.

С 1 июня в столице откроются детские сады и школы для выпускников 11 классов, которые сдают ВНО. Также будут работать учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов. Кроме того, с 1 июня откроются детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-залы (без работы бассейнов). Откроют и зоны отдыха, пляжи у водоемов.

Кличко отметил, что все запланированные послабления будут введены и будут действовать, если в городе не ухудшится ситуация с распространением вируса. Мэр столицы призвал киевлян сознательно относиться к мерам безопасности, ведь ослабление карантина не означает, что вирус отступил.

Как писал «Ракурс», коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили еще у 65 человек, среди них семь медиков. 20 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.