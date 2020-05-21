Виталий Кличко

https://racurs.ua/n138548-v-kieve-za-sutki-obnarujili-bolee-60-sluchaev-koronavirusa-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили еще у 65 человек, среди них семь медиков. 20 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в Дарницком (10 больных), Святошинском (10 больных) и Голосеевском районах (девять инфицированных). Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в Киеве за время эпидемии обнаружили уже 2 тыс. 475 случаев коронавируса.

Среди новых случаев коронавируса 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, две девочки в возрасте пяти и семи лет, а также 19 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и 16-летний подросток.

Выздоровели за сутки девять больных COVID-19. Всего эту болезнь одолели уже 315 киевлян.

Напомним, в мире в целом зафиксированы уже более 5 млн случаев COVID-19. Больше всего случаев инфицирования в настоящее время обнаружили в США — почти 1,6 млн.